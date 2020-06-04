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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekillikleri düştü!

Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekillikleri düştü!

Son dakika haberine göre İstanbul Milletvekili , Diyarbakır Milletvekili ve Milletvekili ’in milletvekillikleri düşürüldü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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CHP VE HDP'DEN 3 İSMİN VEKİLLİĞİ DÜŞTÜ!

Söz konusu isimlerin milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin tezkere Genel Kurulu'nda okunacak. Ana Davası'nda yargılanan milletvekilleri , verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019'da onanmıştı.

Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu'nun ve 2 HDP'linin milletvekilliği düştü SON DAKİKA: CHP'Lİ ENİS BERBEROĞLU'NUN VE 2 HDP'LİNİN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞTÜ

BERBEROĞLU MİT TIRLARINDAN
'li Berberoğlu ise TIR'ları görüntülerini 'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı. Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.

Berberoğlu ile Güven ve Farisoğulları hakkındaki yargı kararları TBMM bekletiliyordu.

CHP İstanbul Milletvekili , HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Milletvekili Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü.

Mahkemeden Erdem Gül ile Enis Berberoğlu kararı MAHKEMEDEN ERDEM GÜL İLE ENİS BERBEROĞLU KARARI
Son dakika: Enis Berberoğlu kararının gerekçesi açıklandı SON DAKİKA: ENİS BERBEROĞLU KARARININ GEREKÇESİ AÇIKLANDI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Enis Berberoğlu açıklaması ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL'DEN ENİS BERBEROĞLU AÇIKLAMASI

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