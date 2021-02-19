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Son dakika: Şantiyede ayı paniği kamerada! Saldırıp yakaladıklarını yediler
Son dakika haberi... Rusya'da zorlu geçen kış şartları nedeniyle aç kalan kutup ayıları şantiyelere inerek kamyonlara saldırıp yakaladıkları tilkileri yedi.
Son dakika haberi... Rusya'da zorlu geçen kış şartları nedeniyle aç kalan kutup ayıları şantiyelere inerek kamyonlara saldırıp yakaladıkları tilkileri yedi.