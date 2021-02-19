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Son dakika: Şantiyede ayı paniği kamerada! Saldırıp yakaladıklarını yediler

İHA
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Giriş: 19.02.2021 17:04
Güncelleme:19.02.2021 17:24
Son dakika haberi... Rusya'da zorlu geçen kış şartları nedeniyle aç kalan kutup ayıları şantiyelere inerek kamyonlara saldırıp yakaladıkları tilkileri yedi.

Son dakika haberi... Rusya'da zorlu geçen kış şartları nedeniyle aç kalan kutup ayıları şantiyelere inerek kamyonlara saldırıp yakaladıkları tilkileri yedi.

Şantiyede ayı paniği kamerada! Kamyonlara saldırıp yakaladıkları tilkileri yediler ŞANTİYEDE AYI PANİĞİ KAMERADA! KAMYONLARA SALDIRIP YAKALADIKLARI TİLKİLERİ YEDİLER
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