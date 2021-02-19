Şantiyede ayı paniği kamerada! Kamyonlara saldırıp yakaladıkları tilkileri yediler

Sibirya'da bulunan Yakutistan'da da aç kaldığı anlaşılan bir kutup ayısı yine şantiyeye inerek önce çöpleri karıştırdı. Bu sırada aç kalan tilkiler de şantiyeye girince kutup ayısı bir tilkiyi yakalayarak önce boğdu, ardından ağzına alarak götürdü.