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Şantiyede ayı paniği kamerada! Kamyonlara saldırıp yakaladıkları tilkileri yediler

Son dakika haberi... Rusya'da zorlu geçen kış şartları nedeniyle aç kalan kutup ayıları şantiyelere inerek kamyonlara saldırıp yakaladıkları tilkileri yedi.

İHA
Giriş Tarihi: 19.02.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 17:25
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Şantiyede ayı paniği kamerada! Kamyonlara saldırıp yakaladıkları tilkileri yediler

Rusya'ya bağlı Sibirya'nın kuzeyinde bulunan Yamal yarımadasında aç kalan kutup ayıları bir şantiyeye indi. İşçiler kutup ayılarını görünce büyük panik yaşarken, ayılar seyir halindeki şantiye kamyonunu çevreledi.

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Şantiyede ayı paniği kamerada! Kamyonlara saldırıp yakaladıkları tilkileri yediler

Kamyonun sürücüsü şantiyeden uzaklaşarak kutup ayılarından kurtulmaya çalışsa da kutup ayılarından biri kamyonun kasasına asıldı, diğerleri ise kamyonu kovaladı. O anlar şantiyedeki işçiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Şantiyede ayı paniği kamerada! Kamyonlara saldırıp yakaladıkları tilkileri yediler

Sibirya'da bulunan Yakutistan'da da aç kaldığı anlaşılan bir kutup ayısı yine şantiyeye inerek önce çöpleri karıştırdı. Bu sırada aç kalan tilkiler de şantiyeye girince kutup ayısı bir tilkiyi yakalayarak önce boğdu, ardından ağzına alarak götürdü.

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Şantiyede ayı paniği kamerada! Kamyonlara saldırıp yakaladıkları tilkileri yediler

İşçiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada yayınlanan görüntüler kutup ayılarının bulunduğu bölgelerde panik havası hakim oldu. Geçtiğimiz yıl Rusya'nın kuzeyinde kutup ayıları aç kalınca köylere inmiş, halk büyük panik yaşamıştı.

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Şantiyede ayı paniği kamerada! Kamyonlara saldırıp yakaladıkları tilkileri yediler

Görüntülerin adresi Romanya Predeal Kayak Merkezi.