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19 Şubat 2021, Cuma
Haberler Galeri Şantiyede ayı paniği kamerada! Kamyonlara saldırıp yakaladıkları tilkileri yediler
Şantiyede ayı paniği kamerada! Kamyonlara saldırıp yakaladıkları tilkileri yediler
Son dakika haberi... Rusya'da zorlu geçen kış şartları nedeniyle aç kalan kutup ayıları şantiyelere inerek kamyonlara saldırıp yakaladıkları tilkileri yedi.
Giriş Tarihi: 19.02.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 17:25