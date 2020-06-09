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Son dakika: Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Kullanılmaz hale geldi |Video

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Giriş: 09.06.2020 09:03
Son dakika haberi...  Sakarya’nın Hendek ilçesindeki geri dönüşüm tesisi, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Kısa sürede büyüyen yangın 1,5 saat süren çalışma ile kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın, saat 05.45 sıralarında, Hendek ilçesi Yenimahalle mevkisinde bulunan dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangın 1,5 saat süren çalışma ile kontrol altına alınarak, söndürüldü.



Kimsenin olmadığı sırada çıkan yangında tesis kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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