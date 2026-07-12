Yeni haftada hava nasıl olacak?

13-19 Temmuz 2026 haftasında yurt genelinde hava nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor, sıcaklıklar nasıl seyredecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, özellikle salı günü İstanbul'da yerel yağış geçişlerinin etkili olması beklenirken, yurdun bazı bölgelerinde de sağanak yağış görülecek. Yeni haftaya ilişkin hava tahminlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak değerlendirdi. A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin ile Kameraman Barış Yar, Ankara'dan yeni haftaya ilişkin hava tahminlerini ve öne çıkan detayları ekranlara taşıdı.