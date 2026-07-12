ÖZEL DOSYA | Osmanlı'nın Mirasını taşıyan ülke: Bosna Hersek

Bosna Hersek, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Balkanlar'ın önemli kültür ve medeniyet merkezlerinden biri haline geldi. Bugün de Mostar Köprüsü'nden Başçarşı'ya, Gazi Hüsrev Bey Camii'nden Blagay Tekkesi'ne uzanan tarihi eserler, Osmanlı döneminden miras kalan kültürel ve mimari zenginliği yaşatmaya devam ediyor. Geçmişle bugünü buluşturan bu tarihi miras, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. A Haber, Bosna Hersek'teki Osmanlı izlerini ve Balkanlar'da yaşatılan ortak kültür mirasını ekranlara taşıyor.