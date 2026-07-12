Erzurum'da kışlık yem için ot biçme mesaisi başladı

Doğu Anadolu'nun en önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, üreticilerin zorlu kış hazırlıkları hız kazandı. Uzun süren kış mevsiminde hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için ot biçme mesaisine başlayan çiftçiler, yoğun bir çalışma yürütüyor. Şekerli Köyü'nde devam eden ot biçme çalışmalarını A Haber Muhabiri Yüksel Akalan ile Kameraman Enes Özcan görüntüledi. Şekerli Köyü Muhtarı Engin Apaydın da üreticilerin kış hazırlıklarını ve ot biçme mesaisine ilişkin detayları A Haber canlı yayınında paylaştı.