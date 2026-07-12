Tekstil atıkları 'Giysi ve Tekstil Kumbaraları'nda toplanacak

Sıfır Atık Vakfı ile PTT iş birliğinde, tekstil atıklarının geri dönüşümüne yönelik yeni bir uygulama hayata geçirildi. Vatandaşların kullanmadığı giysi ve tekstil ürünleri, PTT şubelerine yerleştirilen Giysi ve Tekstil Kumbaraları'nda toplanacak. Toplanan ürünler, dezenfeksiyon ve ayrıştırma süreçlerinin ardından yeniden kullanıma veya geri dönüşüme kazandırılacak. Çevrenin korunmasına ve döngüsel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlayan uygulamaya ilişkin detaylar A Haber ekranlarına taşındı.