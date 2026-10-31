Polonya'da yargı savaşı! Avrupa neden sessiz?

Polonya'da Başbakan Donald Tusk'ın, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin yurt dışı ziyaretini fırsat bilerek Anayasa Mahkemesi binasına gece yarısı polis operasyonu düzenletmesi ülkede siyasi deprem etkisi yarattı. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Başkan Yardımcısının görevden alınması, mahkemenin polis ablukasına alınması ve gelişmelerin darbe girişimi olarak nitelendirilmesi Avrupa'da da gündem oldu. Polonya'daki gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya basınındaki yankılara dikkat çekerek Avrupa Birliği ve Almanya'dan henüz resmî bir açıklama gelmediğini aktardı. Avrupa'nın sessizliği ise dikkat çekti.