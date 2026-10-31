-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Polonya'da yargı savaşı! Avrupa neden sessiz?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Polonya'da yargı savaşı! Avrupa neden sessiz?

Polonya'da Başbakan Donald Tusk'ın, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin yurt dışı ziyaretini fırsat bilerek Anayasa Mahkemesi binasına gece yarısı polis operasyonu düzenletmesi ülkede siyasi deprem etkisi yarattı. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Başkan Yardımcısının görevden alınması, mahkemenin polis ablukasına alınması ve gelişmelerin darbe girişimi olarak nitelendirilmesi Avrupa'da da gündem oldu. Polonya'daki gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya basınındaki yankılara dikkat çekerek Avrupa Birliği ve Almanya'dan henüz resmî bir açıklama gelmediğini aktardı. Avrupa'nın sessizliği ise dikkat çekti.

3 Kasım öncesi Trump'ın İran planı! Seçimi kaybederse savaşı büyütecek mi?
Sonraki Video
3 Kasım öncesi Trump'ın İran planı! Seçimi kaybederse savaşı büyütecek mi?
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar