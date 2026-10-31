3 Kasım öncesi Trump'ın İran planı! Seçimi kaybederse savaşı büyütecek mi?

ABD'de 3 Kasım seçimleri yaklaşırken Trump'ın İran politikasının nasıl şekilleneceği tartışma konusu oldu. Gazeteci Gaffar Yakınca, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ve Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, seçim sonuçlarının İran savaşına olası etkilerini değerlendirirken, Trump'ın seçim sonucundan bağımsız olarak saldırılarını sürdürebileceğine dikkat çekti. Uzmanlar, seçim yenilgisi ihtimalinde Washington yönetiminin daha saldırgan bir çizgiye yönelebileceğini belirtirken, 113,59 dolara yükselen Brent petrol de bölgedeki gerilimin ekonomik etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.