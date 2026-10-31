Mavi Vatan'ın gizli kahramanı TCG akın! Hayat kurtaran dev gemi A Haber'e kapılarını açtı

Türkiye'nin yerli ve millî imkânlarla inşa edilen kurtarma gemisi TCG AKIN, Marmara Denizi'ndeki gemi kazasında üstlendiği kritik görevle bir kez daha gücünü gösterdi. Türk mühendislerinin eseri olan ve son teknoloji sistemlerle donatılan TCG AKIN, kahraman personeliyle mavi vatanın derinliklerinde hayat kurtarmak için görev başında. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz ve kameraman Ahmet Işık, Türkiye'nin gözbebeği kurtarma gemisini ziyaret ederek nefes kesen operasyon kabiliyetini ve hayati görevlerini yerinde görüntüledi.