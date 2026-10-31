Transatlantik yapı çöküyor mu? Polonya'da küreselcilere karşı ulus devlet direnci!
Polonya'da Başbakan Donald Tusk'ın, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin yurt dışı ziyaretini fırsat bilerek Anayasa Mahkemesi binasına gece yarısı polis operasyonu düzenletmesi ülkede siyasi krize yol açtı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Święczkowski'nin görevden uzaklaştırıldığına ilişkin duyurunun mahkemenin internet sitesinde yayımlanmasının ardından polis mahkeme çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşanırken olaylar A Haber ekranlarında değerlendirildi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Muhammed Berdibek, Polonya'daki gelişmelerin Avrupa Birliği açısından ciddi bir sınanmaya dönüştüğünü belirterek ulus devletlerin özerklik arayışına dikkat çekti.