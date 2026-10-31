Sosyal politikalar kısıldı, silaha yatırıldı: Polonya ve Avrupa'da sandık depremi kapıda mı?

Polonya'da yargı üzerinden patlak veren ikili otorite krizi ve Başbakan Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki gerilim tırmanıyor. Avrupa Birliği ile ilişkilerin, 2023 seçim dengelerinin ve Doğu Avrupa'nın Soğuk Savaş sonrası sancılı dönüşümünün masaya yatırıldığı A Haber yayınında Güvenlik ve İç Politika Uzmanı Dr. Cihan Günyel, bölgedeki iç siyasi kırılmanın küresel ekonomi ve savunma politikalarına etkilerini tüm ayrıntılarıyla ele aldı.