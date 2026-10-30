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Adana'da esrarengiz kayıp! Tansiyon aletiyle evden çıktı, bir daha dönmedi: Ailesi Müge Anlı'ya başvurdu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adana'da esrarengiz kayıp! Tansiyon aletiyle evden çıktı, bir daha dönmedi: Ailesi Müge Anlı'ya başvurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 30 Ekim Cuma günü yayımlanan canlı yayınında Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Sevgi Çelik'in başına gelen olaylar ele alındı. Kendisinden 21 gündür haber alamayan ailesi, Müge Anlı'nın programına başvurdu. Çelik'in son olarak çocuklarına “Elim ilaçlı” mesajı gönderdiğini belirten yakınları, birileri tarafından kandırılmış olabileceğinden ve hayatından endişe ettiklerini söyledi.

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