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Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Olay yerinden ilk görüntüler

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama kentin birçok ilçesinde hissedilirken, vatandaşlar deprem olduğunu sanarak sokaklara fırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 3 Bakan Sakarya'ya patlamanın olduğu bölgeye gidiyor. Sakarya Valisi Kaldırım, "Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür." açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi: 03.07.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 13:29
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Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Olay yerinden ilk görüntüler

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında geniş alanda duyulan patlama sesi insanları sokağa döktü. Patlamanın yaşandığı fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Çalışmalar zaman zaman meydana gelen patlamalar nedeniyle dikkatle yürütülüyor. Sakarya Valisi Kaldırım, "Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür." açıklaması yaptı.

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Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Olay yerinden ilk görüntüler

3 BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

Gelen son dakika haberine göre... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Sağlık bakanı Fahrettinm Koca patlamanın yaşandığı yere gidiyor.

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Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Olay yerinden ilk görüntüler

PATLAMA SESİ SAKARYA, KOCAELİ VE DÜZCE GİBİ ŞEHİRLERDEN DE DUYULDU

Sakarya'daki patlama sesi ardından gözler son depremlere çevrildi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar deprem olduğunu; bazıları ise patlama meydana geldiğini ifade etti. Patlama sesi Sakarya, Kocaeli ve Düzce gibi şehirlerden de duyuldu. Bölgede bulunan vatandaşlar patlamanın etkisini Twitter üzerinden paylaştılar...

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Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Olay yerinden ilk görüntüler

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

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Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Olay yerinden ilk görüntüler

"BOMBA DÜŞMÜŞ SANDIK"

Babaoğlu, "Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düşmüş sandık. Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu." diye konuştu.