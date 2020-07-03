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Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Olay yerinden ilk görüntüler
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama kentin birçok ilçesinde hissedilirken, vatandaşlar deprem olduğunu sanarak sokaklara fırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 3 Bakan Sakarya'ya patlamanın olduğu bölgeye gidiyor. Sakarya Valisi Kaldırım, "Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür." açıklaması yaptı.
Giriş Tarihi: 03.07.2020 13:17Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 13:29