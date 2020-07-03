03 Temmuz 2020, Cuma
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Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili Kızılay Başkanı Kınık'tan önemli uyarı: Evlerinize girip camları kapatın

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili bölge sakinlerine önemli uyarıda bulunan Başkanı Dr. , felaket bölgesine yakın yerleşim yerlerindeki vatandaşlara uyarıda bulunarak, "İnsanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili Kızılay Başkanı Kınık'tan önemli uyarı: Evlerinize girip camları kapatın

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan 54 yıllık havai fişek fabrikasında, şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gökyüzüne doğru çıkan havai fişekler ardı ardına patladı. 300 dönüm arazi üzerine kurulan ve merkeze 3-4 kilometre uzakta olan fabrikadaki patlama sesi, kentin her bölgesinden duyulurken şiddeti sebebiyle de deprem hissi verdi.

ZEHİRLİ GAZI SOLUMAYIN

Patlama sonrası yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Twitter hesabından açıklama yaparak felaket bölgesine yakın yerleşim yerlerindeki vatandaşlara uyarıda bulunarak, "İnsanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sakarya’da havai fişek fabrikasında patlama! SON DAKİKA: SAKARYA'DA HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA!
Sakarya’da havai fişek fabrikasında patlama SAKARYA'DA HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA

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