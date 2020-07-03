Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan 54 yıllık havai fişek fabrikasında, şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gökyüzüne doğru çıkan havai fişekler ardı ardına patladı. 300 dönüm arazi üzerine kurulan ve merkeze 3-4 kilometre uzakta olan fabrikadaki patlama sesi, kentin her bölgesinden duyulurken şiddeti sebebiyle de deprem hissi verdi.

#Sakarya #Hendek patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz. — Dr Kerem Kınık (@drkerem) July 3, 2020

ZEHİRLİ GAZI SOLUMAYIN

Patlama sonrası yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Twitter hesabından açıklama yaparak felaket bölgesine yakın yerleşim yerlerindeki vatandaşlara uyarıda bulunarak, "İnsanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz" ifadelerini kullandı.