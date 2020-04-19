Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından video paylaştı

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video mesajında vatandaşların sıcak havalara aldanıpta sokağa çıkmamasını yineledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım."