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Operasyon anları anbean kamerada! Metrobüsü rehin alan şahısın gözaltına alındı

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Giriş: 13.05.2021 20:28
Güncelleme:13.05.2021 20:33
İstanbul'da elindeki kesici aletle Avcılar istikametinde seyretmekte olan metrobüsü rehin alan Ali isimli şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerinin operasyonu sonrasında gözaltına alındı. O anlar ise anbean kameralara böyle yansıdı. Son dakika gelişmesine göre zanlının uyuşturucu maddenin etkisiyle kendisine zarar verdiği, yaşanan olayda yaralının olmadığı belirtildi.

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