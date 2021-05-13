Operasyon anları anbean kamerada! Metrobüsü rehin alan şahısın gözaltına alındı

İstanbul'da elindeki kesici aletle Avcılar istikametinde seyretmekte olan metrobüsü rehin alan Ali isimli şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerinin operasyonu sonrasında gözaltına alındı. O anlar ise anbean kameralara böyle yansıdı. Son dakika gelişmesine göre zanlının uyuşturucu maddenin etkisiyle kendisine zarar verdiği, yaşanan olayda yaralının olmadığı belirtildi.

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