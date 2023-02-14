Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: Türkiye’ye sonuna kadar sahip çıkacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. "Devlet nerede?" sorusunu soranlara sert sözlerle karşılık veren Bahçeli, afet bölgesindeki illere sırasıyla gideceğini açıkladı. Bahçeli, “Devletin ve hükümetin hakkını teslim etmek lazımdır. Devletin yapamadığı ne vardır da Ahbap'çılar, Babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Devleti aciz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan her kardeşimizden Allah razı olsun.” dedi.

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