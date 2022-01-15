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Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı | İşte ilk görüntüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2022 23:18
Güncelleme:15.01.2022 23:24
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı. İstanbul'un yüksek semtlerinde kar yağışı başladı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

SON DAKİKA HABERLERİ... Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarısı sonrası akşam saatlerinde başlayan yağış kent merkezinde sulu kar olarak etkisini gösterirken, şehrin yüksek kesimlerini ise kısa süre içerisinde beyaza bürüdü.

Avrupa Yakası'nda etkili olan yağış kısa süre içerisinde Arnavutköy, Kayaşehir ve Başakşehir'i beyaza bürüdü.

Kent merkezinde ise sulu kar yağışı olarak etkisini sürdürüyor.

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