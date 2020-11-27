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Son dakika: Malatya depremi ne anlatıyor? Artçı depremler bekleniyor mu?

A Haber
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Giriş: 27.11.2020 12:38
Güncelleme:27.11.2020 12:45
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem ne anlatıyor? Artçı depremler bekleniyor mu? Deprem uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç A Haber canlı yayınında Malatya’da meydana gelen depremin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem ne anlatıyor? Artçı depremler bekleniyor mu? Deprem uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç A Haber canlı yayınında Malatya'da meydana gelen depremin ardından değerlendirmelerde bulundu.

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 11.27'de yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan deprem ile ilgili son durumu A Habere anlattı: Şu an olumsuz bir durum söz konusu değil MALATYA BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN DEPREM İLE İLGİLİ SON DURUMU A HABER'E ANLATTI: ŞU AN OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, Pütürge merkezli depremin kent genelinde hissedildiğini belirtti. Baruş, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor, biz de yakından durumu takip ediyoruz." dedi.

Deprem nedeniyle kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

Öte yandan deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman'da da hissedildi.

ARTÇI DEPREMLER BEKLENİYOR MU?

Oruç, "Orta büyüklükte bir depremdir. Bu bir ana şoksa 3,7 şekilde devam edip kısa süre içerisinde sönümlenmesini bekleriz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Malatyada 4.7 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler SON DAKİKA: MALATYA'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER
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Artçı depremler bekleniyor mu?
Artçı depremler bekleniyor mu?
Son durumu A Haber'e anlattı
Son durumu A Haber'e anlattı
Depremden ilk görüntüler
Depremden ilk görüntüler
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