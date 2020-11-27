Son dakika: Malatya depremi ne anlatıyor? Artçı depremler bekleniyor mu?

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem ne anlatıyor? Artçı depremler bekleniyor mu? Deprem uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç A Haber canlı yayınında Malatya’da meydana gelen depremin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem ne anlatıyor? Artçı depremler bekleniyor mu? Deprem uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç A Haber canlı yayınında Malatya'da meydana gelen depremin ardından değerlendirmelerde bulundu.

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 11.27'de yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, Pütürge merkezli depremin kent genelinde hissedildiğini belirtti. Baruş, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor, biz de yakından durumu takip ediyoruz." dedi.

Deprem nedeniyle kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

Öte yandan deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman'da da hissedildi.

ARTÇI DEPREMLER BEKLENİYOR MU?

Oruç, "Orta büyüklükte bir depremdir. Bu bir ana şoksa 3,7 şekilde devam edip kısa süre içerisinde sönümlenmesini bekleriz." ifadelerini kullandı.

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