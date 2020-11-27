Son dakika: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler

Son dakika haberi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can mal kaybı yaşanmadı. Detayları A Haber muhabiri Sercan Erduran aktardı. İşte ilk görüntüler...

Giriş Tarihi: 27.11.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 12:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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