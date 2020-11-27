SON DAKİKA | Malatya'da korkutan deprem! 27 Kasım AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika... Malatya'da korkutan deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy mahallesinde 4.7 şiddedinde sarsıntı hissedildi.

Saat 11.27'de meydana gelen deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD ise 4.7 olarak duyurduğu depremin merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak açıkladı.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın sözleri şöyle:

"Tahminim 10 saniye kadar sürdü deprem. Bize ulaşmış olumsuz bir durum yok. Bazı ahşap evlerde hasar var."