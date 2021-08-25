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Kovid-19'dan yakınını kaybedince 3 sağlık çalışanını darbetti! Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

İHA
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Giriş: 25.08.2021 00:39
Güncelleme:25.08.2021 00:41
Son dakika haberi: Mersin'de özel bir hastanede hayatını kaybeden korona virüs (Kovid-19) hastası kişinin yakınlarının 3 sağlık çalışanını darp etmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülere göre önce sağlık çalışanlarını hastane önünde darp eden şahıslar, ardından kendilerinden kurtulup, kaçmaya çalışan sağlıkçıları kovalıyor. İşte sosyal medyada çığ gibi tepki toplayan o görüntüler...

Mersin'de özel bir hastanede hayatını kaybeden korona virüs (Covid-19) hastası kişinin yakınlarının 3 sağlık çalışanını darp etmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülere göre, önce sağlık çalışanlarını hastane önünde darp eden şahıslar, ardından kendilerinden kurtulup, kaçmaya çalışan sağlıkçıları kovalıyor.

DOKTORU DARBETTİLER!

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası H.Ç., akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine hastaneye gelen H.Ç.'nin akrabaları, gözyaşı döküp, feryat etti. Bir süre sonra hastane çalışanlarıyla tartışmaya başlayan H.Ç.'nin akrabaları, yakınlarının ölmesinden sorumlu tuttukları doktor Ö.D., başhemşire Ü.Ü. ile hemşire M.K.'yi darp etti. Olayın ardından şahıslar bölgeden kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Sağlık çalışanları darp raporu alırken, karakola giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

Öte yandan, şahısların sağlık çalışanlarını darp etme anları hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, hastane girişinde sağlık çalışanlarını darp eden şahısları, çevredekiler sakinleştirmeye çalışıyor. Daha sonra saldırganların elinden kurtulan 3 sağlık çalışanı hastanenin arkasına doğru kaçmaya çalışırken, şüpheliler onları kovalıyor.

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