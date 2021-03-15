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0){for(t=0;t
15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Koronavirüs risk haritası nasıl şekillenecek? Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi Son dakika: Koronavirüs risk haritası nasıl şekillenecek? Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi Giriş: 15.03.2021 13:51 Güncelleme:15.03.2021 15:27 Son dakika haberi.... Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte vakalar artışa geçti. Bugün toplanacak kabinenin en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Hangi illerin risk haritası değişecek? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu. DİĞER