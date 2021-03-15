Son dakika haberi.... Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte vakalar artışa geçti. Bugün toplanacak kabinenin en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Hangi illerin risk haritası değişecek? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu.

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