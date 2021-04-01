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Son dakika: Kocaeli'de balıkçı teknesi battı! Teknedeki 3 kişi Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı

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Giriş: 01.04.2021 10:39
Güncelleme:01.04.2021 10:44
Son dakika haberi... Kocaeli Kandıra açıklarında bir tekne battı. Teknedeki 3 kişi kıyı emniyeti ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya böyle yansıdı.
Kocaelide balıkçı teknesi battı KOCAELİ'DE BALIKÇI TEKNESİ BATTI
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Kocaeli'de balıkçı teknesi battı
Kocaeli'de balıkçı teknesi battı
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