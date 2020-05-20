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Kayseri’de balkona asılan ve İngiliz bayrağına benzeyen havlu mahalleyi karıştı

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Giriş: 20.05.2020 11:35
Güncelleme:20.05.2020 11:44
Kayseri’de, İranlı Mohammad Reza K.'nın (32), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda evinin balkonuna astığı İngiliz bayrağına benzeyen havlusu, mahallelinin tepkisine neden oldu. Polis, şikayet üzerine Reza K.'yı gözaltına alırken, Kayseri Valiliği de yaptığı açıklamada, “Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.” dedi.
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