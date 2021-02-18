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Son dakika: Kar İstanbul'u terk ediyor! Kar ne zaman bitecek? Hafta sonu hava nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 18.02.2021 08:39
Güncelleme:18.02.2021 09:03
Son dakika haberi... Hafta sonundan beri İstanbul'u etkisi alan kar yağışı etkisini kaybetti. Bugün yağış bekliyor. Hafta sonu da sıcaklıklar artacak. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

Son dakika haberi... Hafta sonundan beri İstanbul'u etkisi alan kar yağışı etkisini kaybetti. Bugün yağış bekliyor. Hafta sonu da sıcaklıklar artacak. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

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