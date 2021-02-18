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Son dakika: Kar İstanbul'u terk ediyor! Kar ne zaman bitecek? Hafta sonu hava nasıl olacak?
Son dakika haberi... Hafta sonundan beri İstanbul'u etkisi alan kar yağışı etkisini kaybetti. Bugün yağış bekliyor. Hafta sonu da sıcaklıklar artacak. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
Son dakika haberi... Hafta sonundan beri İstanbul'u etkisi alan kar yağışı etkisini kaybetti. Bugün yağış bekliyor. Hafta sonu da sıcaklıklar artacak. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.