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İstanbul kar yağışı son dakika | İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek | 18 Şubat Perşembe hava durumu
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat Perşembe hava durumu... İstanbul, 14 Şubat Pazar gününden bu yana etkili olan ve kenti beyaza bürüyen kar yağışlarına veda ediyor. Meteoroloji'nin son raporunda hava sıcaklıklarının artacağı ve kar yağışının İstanbul'u terk edeceği ifade edildi.
Giriş Tarihi: 18.02.2021 07:59 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 09:04
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