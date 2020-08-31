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İzmir'den pis kokular geliyor! Tunç Soyer sözünde durmadı

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Giriş: 31.08.2020 17:10
Güncelleme:31.08.2020 17:21
Son dakika haberleri... CHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Tunç Soyer seçimleri kazanmasının ardından 1,5 yıl geçmesine rağmen verdiği sözleri tutmadı. Güzelyalı, Göztepe ve Karşıyaka'da özellikle hissedilen kötü kokular ve Körfez'in temizlenme sözü halen yerine getirilmedi. Peki Soyer, başka hangi sözleri verdi ve yerine getirmedi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin canlı yayın konuğu olan Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Ersin Gülenç anlattı.

CHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Tunç Soyer seçimleri kazanmasının ardından 1,5 yıl geçmesine rağmen verdiği sözleri tutmadı. Güzelyalı, Göztepe ve Karşıyaka'da özellikle hissedilen kötü kokular ve Körfez'in temizlenme sözü halen yerine getirilmedi. Peki Soyer, başka hangi sözleri verdi ve yerine getirmedi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin canlı yayın konuğu olan Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Ersin Gülenç anlattı.

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