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Son dakika: İzmir’de yol çilesi! Vatandaş ihbar etti A Haber ekipleri görüntüledi

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Giriş: 15.09.2020 11:55
Güncelleme:15.09.2020 12:03
Son dakika haberi... İzmir'de CHP'li belediyenin vatandaşa çektirdiği çile bitmek bilmiyor. Kemalpaşa'da kazınan yollar 5 aydır tamamlanmadı. Vatandaşlar yürümek için kaldırım dahi olmayan caddeyi A Haber'e ihbar etti ve muhabirimiz Gamze Elçi bölgeden detayları anlattı.

İzmir'de CHP'li belediyenin vatandaşa çektirdiği çile bitmek bilmiyor. Kemalpaşa'da kazınan yollar 5 aydır tamamlanmadı. Vatandaşlar yürümek için kaldırım dahi olmayan caddeyi A Haber'e ihbar etti ve muhabirimiz Gamze Elçi bölgeden detayları anlattı.



A Haber ekibi o bölgeden arabayla geçerek yaşanılan sıkıntıyı gözler önüne serdi.

İzmir Kemalpaşa'da Ulucak mahallesinde arabalar giderken kazılan çukurlardan dolayı zorlukla ilerliyor.

Vatandaşların yürümesi için kaldırım dahi yok.

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