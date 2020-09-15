Son dakika: İzmir’de yol çilesi! Vatandaş ihbar etti A Haber ekipleri görüntüledi

Son dakika haberi... İzmir'de CHP'li belediyenin vatandaşa çektirdiği çile bitmek bilmiyor. Kemalpaşa'da kazınan yollar 5 aydır tamamlanmadı. Vatandaşlar yürümek için kaldırım dahi olmayan caddeyi A Haber'e ihbar etti ve muhabirimiz Gamze Elçi bölgeden detayları anlattı.

İzmir'de CHP'li belediyenin vatandaşa çektirdiği çile bitmek bilmiyor. Kemalpaşa'da kazınan yollar 5 aydır tamamlanmadı. Vatandaşlar yürümek için kaldırım dahi olmayan caddeyi A Haber'e ihbar etti ve muhabirimiz Gamze Elçi bölgeden detayları anlattı.





A Haber ekibi o bölgeden arabayla geçerek yaşanılan sıkıntıyı gözler önüne serdi.

İzmir Kemalpaşa'da Ulucak mahallesinde arabalar giderken kazılan çukurlardan dolayı zorlukla ilerliyor.

Vatandaşların yürümesi için kaldırım dahi yok.