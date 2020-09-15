- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: İzmir’de yol çilesi! Vatandaş ihbar etti A Haber ekipleri görüntüledi
Son dakika haberi... İzmir'de CHP'li belediyenin vatandaşa çektirdiği çile bitmek bilmiyor. Kemalpaşa'da kazınan yollar 5 aydır tamamlanmadı. Vatandaşlar yürümek için kaldırım dahi olmayan caddeyi A Haber'e ihbar etti ve muhabirimiz Gamze Elçi bölgeden detayları anlattı.
İzmir'de CHP'li belediyenin vatandaşa çektirdiği çile bitmek bilmiyor. Kemalpaşa'da kazınan yollar 5 aydır tamamlanmadı. Vatandaşlar yürümek için kaldırım dahi olmayan caddeyi A Haber'e ihbar etti ve muhabirimiz Gamze Elçi bölgeden detayları anlattı.
A Haber ekibi o bölgeden arabayla geçerek yaşanılan sıkıntıyı gözler önüne serdi.
İzmir Kemalpaşa'da Ulucak mahallesinde arabalar giderken kazılan çukurlardan dolayı zorlukla ilerliyor.
Vatandaşların yürümesi için kaldırım dahi yok.