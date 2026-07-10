Çin ve Rus donanmaları Sarı Deniz'de: Tatbikat Batı ülkelerine bir mesaj mı?

Çin ve Rusya, askeri iş birliğini her geçen gün derinleştirirken Sarı Deniz ve çevresindeki sularda düzenledikleri devasa deniz tatbikatıyla Batı’ya adeta gövde gösterisi yaptı. NATO zirvesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu kritik hamle, küresel dengeler açısından büyük önem taşıyor. Deniz safhasında gerçekleştirilen hava savunma, füze harbi ve denizaltı savunma eğitimleriyle iki ülkenin askeri kapasiteleri ve koordinasyon yeteneği bir kez daha en üst seviyede test edildi.