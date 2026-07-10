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İçişleri Bakanlığı: Kırmızı bültenle aranan 29 suçlu Türkiye'de

Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 kişi düzenlenen uluslararası operasyonlarla yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

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