15 Temmuz kahramanları anılıyor: Vatan elden gidiyor diye çıktı geri dönmedi

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Şerefli Türk ordusunun üniformasına gizlenen FETÖ’cü hainlere karşı 86 milyonun tek vücut olduğu o karanlık geceyi canları pahasına aydınlatan kahramanların hikayeleri hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Şehit Volkan Canöz’ün annesi Sedef Canöz ve Kahramankazan gazisi Ömer Kütük, o gece sergilenen vakur duruşu ve hainlerin gerçekleştirdiği katliamı A Haber muhabiri Şener Çetin’e anlattı.