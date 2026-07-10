NATO menüsünde Trabzon'dan lezzet vardı: Trabzon tereyağı liderlerden tam not aldı

Litvanya’da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde dünya liderlerine sunulan Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan coğrafi işaretli Trabzon Tonya tereyağı, zirvenin en çok konuşulanları arasına girdi. A Haber muhabiri Selman Kutlu, Trabzon'un Tonya ilçesinde bu meşhur lezzetin mutfağına girdi ve yapım aşamalarını yerinde inceledi. İşte doğadan sofraya, yayladan NATO zirvesine uzanan o eşsiz lezzetin hikayesi.