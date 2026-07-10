Yeditepe Üniversitesinde ayetli pankart neden engellendi?

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde, üzerinde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından engellenmeye çalışılması Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada büyük tepki çeken ve bir öğretim üyesinin de destek verdiği iddia edilen olayla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) düğmeye bastı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yayımladığı mesajla pankartı açan öğrencilere destek verdi.