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SON DAKİKA | İzmir’de korku dolu anlar! Evini ateşe verip kaçtı

İHA
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Giriş: 01.02.2021 01:44
Güncelleme:01.02.2021 01:51
İzmir’in Konak ilçesinde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişinin evini ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Küçükada Mahallesi 3552 Sokak'ta meydana geldi.

Üç katlı binanın birinci katı iddiaya göre madde bağımlısı olduğu ileri sürülen S.G., tarafından ateşe verildi.

Bina sakinleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yalnız yaşadığı ve evini yaktığı ileri sürülen S.G., olay yerinden kaçtı.

Yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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