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Son dakika: İzmir'de İZSU'dan çevre skandalı! Vatandaşlar kokudan duramıyor! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesine isyan ettiler |Video

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Giriş: 10.06.2020 13:28
Güncelleme:10.06.2020 13:29
Son dakika haberi... CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni bir skandala imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (İZSU) sanayinin kanalizasyon sularını şehrinkine bağladı. Sanayi atıkları Menderes Nehri’ne akıyor. Kokudan duramayanlar vatandaşlar isyan etti. İhbar telefonları üzerine bölgeye giden A Haber ekipleri canlı yayında detayları aktardı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni bir skandala imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (İZSU) sanayinin kanalizasyon sularını şehrinkine bağladı. Sanayi atıkları Menderes Nehri'ne akıyor. Kokudan duramayanlar vatandaşlar isyan etti. İhbar telefonları üzerine bölgeye giden A Haber muhabiri Gamze Elçi, İzmir'in Tire ilçesinden konu ile ilgili detayları aktardı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Elçi, yayın yaptığı bölgeden kokudan duramadıklarını belirterek, "Kokudan vatandaşlar duramıyorlar ve isyan etmiş durumdalar. İhbar telefonları geldi. İddiaya göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (İZSU) sanayinin kanalizasyon sularına şehrinkine bağladı. Sanayi atıkları Menderes Nehri'ne arıtılmadan akıyor. Biz de şu anda kameraman arkadaşımızla birlikte kokudan duramıyoruz.. Vatandaşlar savcılığa suç duyurusunda bulundular. Sonucu bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

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