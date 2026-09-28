Yargıtay'dan sıfır otomobil kararı: Gizli ayıp sayıldı

Sıfır kilometre otomobilde yaşanan boya kabarması, Yargıtay'ın gündemine taşındı. İzmir'de 2020 yılında sıfır otomobil alan tüketici, aracın tavanında oluşan boya kusuru nedeniyle garanti kapsamında onarım talep etti. Bilirkişi raporunda kusurun imalat hatasından kaynaklandığının belirlenmesinin ardından mahkeme, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi. Yargıtay da boya kusurunu "gizli ayıp" olarak değerlendiren kararı oy birliğiyle onadı. A Haber muhabiri Burcu Özüduru ve kameraman Serkan Öztürk, Yargıtay'ın sıfır kilometre otomobille ilgili kararını araştırdı. Tavandaki boya kabarmasının nasıl ortaya çıktığı, bilirkişi raporundaki tespitler ve tüketicinin araç değişimi talebinin yargı sürecinde nasıl değerlendirildiği A Haber ekranlarına taşındı.