YENİ Parti Odunpazarı kongresinde 3 oy krizi! Partililer arasında kavga çıktı

YENİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı seçimlerinde yaşanan 3 oy farkı parti içinde krize neden oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimde Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı'nın seçimi kazanması taraflar arasında tartışma başlatırken, sandıkların yeniden sayılması talebi üzerine partililer arasında arbede yaşandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedilirken, oyların salonda sayılmayarak genel merkeze gönderilmesine karar verildi.