Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! Yağmur kaç gün sürecek?

Yeni haftada Türkiye genelinde yağışlı hava ve sıcaklık düşüşü bekleniyor. Özellikle İstanbul'da sağanakların dört gün boyunca etkili olması öngörülürken, Meteoroloji bugün için 14 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli yağış ve rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması istenirken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek hava durumuna ilişkin tahminleri ve uyarıları aktardı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Furkan Ali Özer, İstanbul'daki hava durumunu ve beklenen yağışlı sistemin etkilerini görüntüledi.