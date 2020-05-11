Son dakika: Aydın'da Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik! Su siyah akıyor CHP'li belediye bakıyor |Video

Son dakika haberi.. Aydın’da Büyük Menderes Ovası’nda sahil adeta zehirle dolmuş durumda. Menderes Nehri’nde su siyah akıyor, kötü kokular geliyor. CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin arıtma tesislerinin bulunduğu ağız kısmında sular arıtılmadan nehre akıyor. Topraklar zehir ile sulanmış oluyor. CHP’li belediye ise idari yaptırımlara rağmen ileri biyolojik tesisini kuramadı. A Haber muhabiri Vural Efecik, detayları canlı yayında anlattı.

Aydın'da Büyük Menderes Ovası'nda sahil adeta zehirle dolmuş durumda. Menderes Nehri'nde su siyah akıyor, kötü kokular geliyor.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesislerinin bulunduğu ağız kısmında sular arıtılmadan nehre akıyor. Topraklar zehir ile sulanmış oluyor. CHP'li belediye ise idari yaptırımlara rağmen ileri biyolojik tesisini kuramadı. A Haber muhabiri Vural Efecik, detayları canlı yayında anlattı.