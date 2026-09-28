Norveç-Portekiz karşılaşma özeti

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ikinci hafta programında yer alan mücadelede Norveç ile Portekiz karşı karşıya geldi. A Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki ikinci maçından puanlarla ayrılmak için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma A Spor’dan canlı yayınlandı. Portekiz, deplasmanda Norveç'i 2-1 mağlup etti ve grupta 2. galibiyetini aldı. İşte maçın özet görüntüleri...