CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den İzmir'de şoke eden sözler: Neredeyiz? Neresi burası? |Vİdeo

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir otobüsün üstünde gezdiği İzmir'de şoke eden ifadelere imza attı. Soyer, Belediye Başkanlığını yaptığı şehri tanımayarak yanındakilere "Neredeyiz? Neresi burası?" diye sordu. Soyer, sosyal medyada alay konusu olurken, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Soyer'e "Pandemi sonrası size İzmir'i tanıtabilirim" ifadeleriyle seslendi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, bir otobüsün üzerinde İzmir turu attı. Marşların da çalındığı otobüste, Soyer'in yanındakilere İzmir'in neresinde bulunduklarını sorması, sosyal medyada alay konusu oldu.

İZMİR'DE "NEREDEYİZ" DİYE SORDU

İzmir sokaklarını gezen Soyer'in İzmir'in semtlerini bile bilmediği de ortaya çıktı. Görüntülerde yanındakilere "Burası neresi neredeyiz" diye sorduğu görüldü. Yanındakilerin de tam olarak bilmediği "Karabağlar'a giriyoruz, Karabağlar'dan çıkıyoruz. İniyor muyuz? " gibi anlamsız yanıtlar verdiği görüldü.

"PANDEMİ SONRASI İZMİR'İ TANITABİLİRİM"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Soyer'i sosyal medyadan eleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda marşlar söyleyerek eşi Neptün Soyer ile kentin sokak ve caddelerini dolaşan Başkan Tunç Soyer'in "Neredeyiz?" sorusuna tepki gösteren Dağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım pandemi sonrası isterseniz size İzmir'i tanıtabilirim. Emin olun daha bilmediğiniz nice güzel caddelerimiz, sokaklarımız var. Bu arada geçtiğiniz yer Eserkent/Karabağlar. Sonuçta bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp."