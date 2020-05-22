İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşı çileden çıkaran sorumsuzluk |Video

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yol çalışması yapacağını önceden duyurmayınca vatandaşlar mağdur oldu. Sürücüler çileden çıktı otobüslerden inan vatandaşlar yaşana sorumsuzluğa tepki gösterdi

Belediye habersiz yol çalışması başlattı. Vatandaşlar büyük sıkıntı yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler Buca - Konak karayolunda kazı çalışması başlattı.

Ancak; öncesinde herhangi bir duyuru yapılmadı. Hal böyle olunca da vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar otobüslerden indi, yollarına yürüyerek devam etti.

Yaşanan olay karşısında İzmirliler CHP yönetimindeki büyükşehir belediyesinin bu sorumsuzluğuna tepki gösterdiler.