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CHP'li İzmir belediyesinden terör zanlısına ihale! İşte skandal olayın perde arkası |Video

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Giriş: 08.06.2020 14:58
Güncelleme:08.06.2020 15:44
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin ihale verdiği HDP'li Ahmet Saymadi'nin terör propagandasından yargılandığı ortaya çıktı. Bu skandal olayın perde arkasında yaşananları AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, A Haber'e anlattı. Çalışkan, "İzmir'in bir duruşu vardır. İzmir vatanının, milletinin bütünlüğünü seven insanlardan oluşur. Tunç Soyer'in HDP ile işbirliğini ağızlarında demokrasi kılıfıyla gevelemesi yerine bu ortaklığı net bir şekilde itiraf etmeli.. Biz İzmir'de Türk bayrağı dışında PKK'yı temsil eden çaputların dalgalanmasını kabul etmeyiz. Bunu yapacak olanlara da İzmir dik duruş gösterecek ve müsaade etmeyecektir." dedi.

Yaşanan olayların doğru olduğunu ve bunu yetkili makamlara raporladığını söyleyen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, kanuna göre terör örgütleriyle iltisaklı kişilere ihale verilemeyeceği çok açıkken bu isimle sözleşme imzalanmış. Olayın oraya çıkmasının ardında terör propagandasında yargılanan HDP'li Ahmet Saymadi'nin şirketi başka birisinin üzerine devrettiğini söyleyen AK Partili Çalışkan,"İzmir'in bir duruşu vardır. İzmir vatanının, milletinin bütünlüğünü seven insanlardan oluşur. Tunç Soyer'in HDP ile işbirliğini ağızlarında demokrasi kılıfıyla gevelemesi yerine bu ortaklığı net bir şekilde itiraf etmeli.. Biz İzmir'de Türk bayrağı dışında PKK'yı temsil eden çaputların dalgalanmasını kabul etmeyiz. Bunu yapacak olanlara da İzmir dik duruş gösterecek ve müsaade etmeyecektir." dedi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, PKK'ya destek bildirisine imza atan üç akademisyeni belediyenin şirketine yönetici olarak ataması ardından Büyükşehir'in organizasyonlarını yapacak isim de HDP sevici çıktı.

Belediyenin ihale verdiği HDP'li Ahmet Saymadi'nin terör propagandasından yargılandığı ortaya çıktı.

Saymadi'nin sosyal medyada skandal tweetleri de ortaya çıktı.

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