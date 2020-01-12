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12.01.2020

Son dakika: İzmir'de Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e silahlı saldırı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Çiğli Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenilen Ali Rıza Koçer, arabasını park ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda Koçer herhangi bir yara almazken, polis şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün 20.30 sıralarında Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde aracını park etmek isteyen Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tabanca ile ardı ardına ateş açtı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI...

Koçer olayda herhangi bir yara almazken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay mahalini kapatarak delilleri inceledi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırganların 6 el ateş açtığı ve sonra kaçtıkları öğrenildi. Olay sonrasında CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü olay yerine gelerek bilgi aldı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor..

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