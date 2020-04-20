- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İstiklal Caddesi'nin ortasında müzik keyfi yarıda kaldı: Sagopa ile başladı cezayla bitti
İstanbul’da sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından ilginç anlar yaşandı. İstiklal Caddesi’ne babasının arabasıyla gelip Sagopa Kajmer’in şarkısını son ses açan ve video çeken genç için gece cezayla bitti. Polis ekipleri 21 yaşındaki gence ceza yazarken pişman olduğunu söyleyen genç “para cezası çok etkilemez.” dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.