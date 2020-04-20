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20.04.2020

İstiklal Caddesi'nin ortasında müzik keyfi yarıda kaldı: Sagopa ile başladı cezayla bitti

İstanbul’da sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından ilginç anlar yaşandı. İstiklal Caddesi’ne babasının arabasıyla gelip Sagopa Kajmer’in şarkısını son ses açan ve video çeken genç için gece cezayla bitti. Polis ekipleri 21 yaşındaki gence ceza yazarken pişman olduğunu söyleyen genç “para cezası çok etkilemez.” dedi.

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