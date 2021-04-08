08 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İstanbul'un koronavirüs röntgeni çekildi! Vakalar en çok hangi ilçelerde arttı?

Son dakika: İstanbul'un koronavirüs röntgeni çekildi! Vakalar en çok hangi ilçelerde arttı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2021 14:00
Güncelleme:08.04.2021 14:20
Son dakika haberi... İstanbul'un Kovid-19 röntgeni çekildi. 10 Mart-4 Nisan aralığında özellikle bazı ilçelerde vaka patlaması yaşandı. Peki İstanbul'da vakaların en yoğun olduğu ilçeler hangisi? Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
İstanbulun Kovid-19 röntgeni çekildi İSTANBUL'UN KOVİD-19 RÖNTGENİ ÇEKİLDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'un Kovid-19 röntgeni çekildi
İstanbul'un Kovid-19 röntgeni çekildi
Çarpıcı Kanal İstanbul açıklaması
Çarpıcı Kanal İstanbul açıklaması
Ayasofya İmamı görevinden ayrıldı
Ayasofya İmamı görevinden ayrıldı
Kanal İstanbul projesi neden önemli?
Kanal İstanbul projesi neden önemli?
Toplumun neşeli insanları: Romanlar
Toplumun neşeli insanları: Romanlar
DSÖ'nün en büyük sınavı: Kovid-19 salgını
DSÖ'nün en büyük sınavı: Kovid-19 salgını
Melez-mutant virüs endişesi!
Melez-mutant virüs endişesi!
PKK'nın şehit ettiği 5 köylü anıldı
PKK'nın şehit ettiği 5 köylü anıldı
Seçim öncesi verilen sözler unutuldu
Seçim öncesi verilen sözler unutuldu
Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?
Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?
Ramazan’da gıda terörüne dikkat!
Ramazan’da gıda terörüne dikkat!
Meclis'te korkutan anlar
Meclis'te korkutan anlar
Daha Fazla Video Göster