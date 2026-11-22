Özgür Özel'in A takımında kimler olacak? Yeni MYK için kulislerde hangi isimler konuşuluyor?
Yeni Parti'nin 160 üyeli Parti Meclisi, gelecek hafta Özgür Özel başkanlığında ilk toplantısını yapacak. Toplantının ardından 17 ila 20 kişiden oluşması beklenen yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlenecek. Özel'in yeni A takımında kimlerin yer alacağı merak edilirken kulislerde Selin Sayek Böke, Ümit Özlale ve Suat Özçağdaş'ın isimleri öne çıkıyor. A Haber muhabiri Şener Çetin, Ankara'dan yeni MYK hazırlıklarına ilişkin kulis bilgilerini aktardı.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr